Продажи узбекских автомобилей в РФ за 8 месяцев сократились на 38%

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-август 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 36 585 единиц автомобилей, что на 38% меньше, чем за восемь месяцев 2012 года (59 452). В августе продажи узбекских автомобилей сократились на 39% и составили 5 403 единицы (против 8 903 в августе 2012 года).

Последний месяц лета вновь оказался неблагоприятным для моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в августе сократились на 51%, Matiz’ов – на 18%. Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-август 2013 г. (ед.) Январь-август 2012 г. (ед.) Динамика Август 2013 г. Август 2012 г. Динамика Nexia 20 478 36 364 -44% 2 856 5 786 -51% Matiz 16 107 23 088 -30% 2 547 3 117 -18% Всего 36 585 59 452 -38% 5 403 8 903 -39%

По итогам 8 месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,03% (с 3,08% за январь-август 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia сохранила 24-ю позицию, а Matiz – не вошел в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в августе 2013 года сократились на 10,5%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что "изначально ожидания в отношении августа были весьма умеренными". "Заглядывая вперед, мы не теряем надежды на то, что рынок имеет хорошие шансы стабилизироваться к концу этого года", – сказал он.

Ассоциация Европейского Бизнеса – одна из крупнейших общественных организаций в Европе, целью которой является создание эффективной площадки коммуникаций и взаимодействия бизнес-сообщества. С 1995 года ассоциация представляет интересы европейских компаний и способствует их продвижению в России, прилагает усилия для поддержки делового и торгового климата в РФ, а также способствует российско-европейской интеграции.

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