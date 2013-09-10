Продажи узбекских автомобилей в РФ за 8 месяцев сократились на 38%10.09.2013 08:14
НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-август 2013 года.
Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 36 585 единиц автомобилей, что на 38% меньше, чем за восемь месяцев 2012 года (59 452). В августе продажи узбекских автомобилей сократились на 39% и составили 5 403 единицы (против 8 903 в августе 2012 года).
Последний месяц лета вновь оказался неблагоприятным для моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи автомобилей Nexia в августе сократились на 51%, Matiz’ов – на 18%. Напомним, негативный тренд для этих моделей на российском рынке продолжается с марта 2013 года.
Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:
|Модель
|Январь-август 2013 г. (ед.)
|Январь-август 2012 г. (ед.)
|Динамика
|Август 2013 г.
|Август 2012 г.
|Динамика
|Nexia
|20 478
|36 364
|-44%
|2 856
|5 786
|-51%
|Matiz
|16 107
|23 088
|-30%
|2 547
|3 117
|-18%
|Всего
|36 585
|59 452
|-38%
|5 403
|8 903
|-39%
По итогам 8 месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" остается на 11-м месте по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,03% (с 3,08% за январь-август 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia сохранила 24-ю позицию, а Matiz – не вошел в этот перечень.
В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в августе 2013 года сократились на 10,5%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что "изначально ожидания в отношении августа были весьма умеренными". "Заглядывая вперед, мы не теряем надежды на то, что рынок имеет хорошие шансы стабилизироваться к концу этого года", – сказал он.
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