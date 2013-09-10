Узбекистан посетит чешская деловая миссия

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 28 октября по 1 ноября Узбекистан посетит делегация деловых кругов Чешской Республики. Цель визита – участие в Международной промышленной выставке и Кооперационной бирже, на которых ежегодно присутствует более 1500 представителей промышленных предприятий Узбекистана.

На выставке, которая будет проходить в столичном "Узэскпоцентре", чешские делегаты будут иметь возможность пообщаться с представителями целого ряда предприятий из практически всех важных сфер промышленности Узбекистана. Здесь же пройдет кооперационная биржа, которую в минувшем году посетили представители более 1000 зарубежных компаний.

Программа визита включает проведение узбекско-чешского бизнес-форума с участием предпринимательских кругов, представителей Торгово-промышленной палаты и других государственных учреждений Узбекистана.

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