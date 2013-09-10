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Узбекистан и Китай провели переговоры на высшем уровне
10.09.2013 14:00

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Ташкенте прошли основные мероприятия государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи Председателя КНР. На встрече в узком составе лидеры двух стран обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества, региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Ислам Каримов отметил, что первый государственный визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Узбекистан рассматривают как историческое событие в двусторонних отношениях, проявление крепнущих фундаментальных основ сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Си Цзиньпин высоко оценил взаимоотношения двух стран и подчеркнул важность таких встреч, которые служат коренным интересам китайского и узбекского народов и общему развитию.

В ходе беседы было отмечено, что Узбекистан и КНР оказывают взаимную политическую поддержку друг другу на международной арене по вопросам продвижения жизненно важных интересов двух стран, расширяя сотрудничество в рамках ООН, ШОС и других международных структур.

Стороны активно взаимодействуют в вопросе укрепления региональной безопасности, применяя схожие или близкие подходы к решению многих региональных и международных проблем. Так, официальные Ташкент и Пекин считают, что у афганской проблемы нет военного решения, единственно правильный путь – это политическое решение, путь переговоров под эгидой ООН и достижение консенсуса противоборствующих сил.

Далее лидеры Узбекистана и Китая продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций. В центре внимания находились приоритетные целевые задачи узбекско-китайского стратегического партнерства, а также перспективные вопросы дальнейшего наращивания многопланового сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров в резиденции Куксарой Ислам Каримов и Си Цзиньпин подписали Договор о дружбе и сотрудничестве и Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства. Также подписаны межправительственное соглашение о технико-экономическом сотрудничестве, ряд документов, направленных на дальнейшее развитие отношений в экономической, финансовой, нефтегазовой сферах, области образования.

Главы двух государств далее приняли участие в пресс брифинге, в ходе которого отметили, что состоявшиеся переговоры и обсуждения между сторонами прошли в обстановке взаимопонимания, конструктивизма и взаимного доверия. Их результаты показали общность и совпадение позиций практически по большинству обсужденных вопросов. Главы двух стран подчеркнули, что достигнутые договоренности будут служить дальнейшему развитию узбекско-китайского взаимодействия и повышению благосостояния народов.

В тот же день Президент Узбекистана и Председатель КНР посетили площадь Мустакиллик, где высокий китайский гость возложил цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма. Си Цзиньпин дал высокую оценку масштабной созидательной работе, выполненной под руководством Ислама Каримова на площади Мустакиллик.

Глава КНР также посетил Сенат Олий Мажлиса, где провел встречу с Председателем верхней палаты Ильгизаром Собировым, а также ознакомился с Государственным музеем истории Темуридов.

УЗИНФОРМ

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