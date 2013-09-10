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Узбекистан и Китай подписали пакет инвестиционных соглашений
10.09.2013 15:15

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. В рамках проходящего 8-10 сентября государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан был подписан ряд узбекско-китайских соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

В частности, подписан 31 документ по реализации проектов на общую сумму $15 млрд. Кроме того, в ходе настоящего визита достигнуто 14 соглашений о создании совместных высокотехнологичных производств на территории СИЗ "Джизак" с привлечением прямых инвестиций из КНР.

Также подписано Соглашение между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и ГБРК по совместному финансированию приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму $11,6 млрд.

Стороны придают важное стратегическое значение реализации проекта по строительству и эксплуатации газопровода Узбекистан-Китай, формирующего стабильный коридор для долгосрочных поставок природного газа в КНР. Подписанный в рамках визита Протокол к Соглашению о принципах строительства и эксплуатации газопровода Узбекистан-Китай предусматривает строительство четвертой его нити с проектной пропускной способностью 30 млрд. кубометров в год.

Как отмечалось в ходе встреч и переговоров на высшем уровне, между Узбекистаном и КНР наблюдается устойчивая тенденция роста объемов взаимной торговли. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в 4 раза – с $904 млн. в 2007 году до $3,4 млрд. в 2012 году. По итогам первого полугодия 2013 года данный показатель составил $2,3 млрд. (рост на 59%).

В 2010 году была подписана Программа сотрудничества между правительствами Узбекистана и Китая в несырьевой и высокотехнологичной сферах. В Узбекистане осуществляют деятельность 455 предприятий с участием китайского капитала, в том числе 70 предприятий со 100-процентными китайскими инвестициями. Действуют представительства 71 компании КНР. Стороны активно наращивают сотрудничество в целях реализации различных проектов, прежде всего в сфере высоких технологий.

С 2002 года с участием китайских инвестиций и кредитов реализовано и осуществляется 83 инвестиционных проекта на общую сумму $6,75 млрд., из которых 52 проекта – с привлечением прямых инвестиций на общую сумму $5,75 млрд., а 31 проект – с привлечением льготных кредитов на общую сумму $992,4 млн.

В ходе визита Президента Узбекистана в Китай в июне 2012 года был подписан пакет документов на общую сумму более $5,3 млрд., предусматривающих реализацию свыше 30 инвестиционных проектов.

В 2011 году Узбекистан поддержал выдвинутую инициативу руководства Китая о создании Узбекско-китайского промышленного парка высоких технологий с участием китайских компаний. В марте 2013 года парк создан в форме Специальной индустриальной зоны "Джизак" с филиалом в Сырдарьинской области. С июня на территории СИЗ начато производство мобильных телефонов, строительных материалов и другой продукции.

Ряд китайских компаний принимает активное участие в проектах по разведке и разработке месторождений углеводородов на территории Узбекистана. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) участвует не только в изучении и разработке перспективных месторождений углеводородов, но и в реализации проекта по глубокой переработке природного газа на базе Мубарекского газохимического комплекса.

Насущным стратегическим вопросом двустороннего экономического сотрудничества является создание наиболее короткого железнодорожного маршрута между двумя странами, что позволит обеспечить оптимальный выход КНР в страны Центральной Азии и далее – Южной Азии. Узбекистан поддерживает реализацию проектов строительства железной дороги по маршруту КНР-Кыргызстан-Узбекистан. Их логическим продолжением является проект по строительству железной дороги Ангрен-Пап, дающей возможность открытия прямого коридора из КНР в страны Южной Азии. Строительство этой дороги с участием китайских партнеров начато в июне 2013 года, когда между

ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" и китайской компанией "China Railway Tunnel Group" был подписан контракт на прокладку перевального туннеля на железнодорожной линии Ангрен-Пап на общую сумму $455 млн.

Активно развивается сотрудничество в финансовой сфере, в частности, с Государственным банком развития Китая (ГБРК) и Эксимбанком КНР. Совокупный портфель кредитов китайских финансовых институтов превысил $4,5 млрд. Они направлены на реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования, энергетики, транспорта, телекоммуникаций.

В рамках договоренностей, достигнутых в ходе визитов Ислама Каримова в Пекин в 2011 и 2012 годах, прорабатываются вопросы реализации 7 проектов по линии льготных кредитов правительства КНР на общую сумму около $400,6 млн. в химической промышленности, энергетике, сельском и водном хозяйстве и по развитию транспортной инфраструктуры.

УЗИНФОРМ

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