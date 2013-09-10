Узбекистан встретится с Иорданией в ответном матче плей-офф ЧМ-2014

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 10 сентября, на столичном стадионе “Пахтакор” состоится ответный матч плей-офф, квалификационного раунда чемпионата мира по футболу - 2014 между национальными сборными Узбекистана и Иордании.

Напомним, первая встреча команд 6 сентября в столице Иордании Аммане завершилась ничьей 1:1, поэтому сегодняшний матч определит, какая сборная продолжит борьбу за выход в финальную часть мирового первенства.

Накануне в Ташкенте состоялась пресс-конференция главных тренеров сборных команд Иордании и Узбекистана. На ней главный наставник иорданской сборной Хуссам Хассан отметил, что его команда имеет все шансы выйти в следующий квалификационный раунд. "Соперники уже успели изучить друг друга. Мы выйдем на поле против отлично сформированной команды. Если мы сумеем сыграть так же, как и во втором тайме первой встречи, то думаю, что победа будет за нами", – сказал он.

Во второй части предматчевой пресс-конференции выступил главный тренер национальной сборной Узбекистана Мирджалол Касымов. Он отметил, что в предстоящей встрече его команда не будет играть на удержание счета 0:0. "Мои подопечные выйдут на поле только ради победы. Футболисты готовы к предстоящей игре", – заявил главный тренер сборной Узбекистана.

Он также выразил удовлетворение действиями голкипера Муроджона Зухурова, заменившего травмированного Игнатия Нестерова. "Я доволен действиями Зухурова. Если никакого форс-мажора не произойдет, то защищать наши ворота будет именно Зухуров" – добавил М.Касымов.

Во второй половине дня состоялась встреча менеджеров двух сборных, в ходе который были определены цвета игровых форм. Было решено, что команда Узбекистана проведет матч в белой игровой форме, в то время как сборная Иордании выступит в красной.

Напомним, по итогам четвертого отборочного раунда ЧМ-2014 национальная сборная Узбекистана заняла 3-е место, что позволило ей продолжить борьбу за выход в финал мирового первенства в играх плей-офф. В пятом раунде национальная сборная проводит две встречи с командой Иордании 6 и 10 сентября 2013 года, в Аммане и Ташкенте соответственно. Победитель этих матчей в ноябре сыграет межконтинентальные стыковые матчи с 5-й командой Конфедерации южноамериканского футбола.

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