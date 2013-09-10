Открыт новый Дом счастья для нуратинских молодоженов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в рамках выполнения государственной программы "Год благополучия и процветания" в Нурате был введен в эксплуатацию новый "Бахт уйи" ("Дом счастья").

"Бахт уйи" построен на средства в размере 550 миллионов сумов, выделенные Министерством юстиции Республики Узбекистан, областным управлением юстиции и хокимиятом Нуратинского района. Строительно-монтажные работы этого красивого здания в намеченные сроки осуществило частное строительное предприятие "Тармок оптимал курилиш".

Выступившие на открытии "Бахт уйи" заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Анора Бобомуродова, хоким Нуратинского района Кобил Турсунов, ветеран труда Абдуахад Расулов, имам-хатиб района Отабекжон Атоев и другие поздравили нуратинцев с открытием прекрасного здания бракосочетания, выразили надежду, что этот прекрасный дворец принесет молодоженам счастье и исполнение всех их надежд.

Приуроченная к мероприятию по открытию нового "Дома счастья" одновременно прошла торжественная регистрация брака двух юных сердец, ровесников независимости, молодоженов Жасура Бахриддинова и его избранницы Флоры Еркуловой.

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