Навоийские юноши стали победителями республиканского баскетбольного турнира

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Самарканде прошел республиканский баскетбольный турнир среди подростков 1998-1999 годов рождения на Кубок самаркандского центра подготовки спортсменов олимпийского резерва, посвященный 22-й годовщине независимости страны.

В турнире приняли участие команды юных баскетболистов Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей Узбекистана.

В результате упорных и бескомпромиссных баталий навоийская команда под руководством опытного тренера заняла первое почетное первое место и завоевала Кубок турнира, самаркандская команда стала второй, на третьем месте - баскетболисты столичной, Ташкентской области.

Всем участникам юношеского баскетбольного турнира вручены дипломы и памятные подарки от организаторов соревнований.

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