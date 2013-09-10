Новая медицинская техника облегчила работу врачей

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском городском диспансере по борьбе с туберкулезом по инициативе Республиканского центра ДОТС при содействии ВОЗ на днях была установлена новая медицинская техника из США производства компании "Гене Эсперт". Эта техника поможет за короткое время поставить точный диагноз лицам, страдающим туберкулезом.

Благодаря этой компьютеризированной технике теперь имеется возможность с помощью молекулярного биологического тестирования в течение 2 часов узнать о форме туберкулеза, реакции организма пациента на те или иные биологические антибактериальные препараты, используемые при лечении больного и т.д.

Подобная медицинская техника имеется в 5 лечебницах и лабораториях Узбекистана. Установка аппарата в городе Самарканде существенно облегчила диагноз заболевания и назначение лечения пациентам, страдающим туберкулезом.

УЗИНФОРМ