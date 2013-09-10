Сессия районного Кенгаша народных депутатов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября состоялась внеочередная, 21-я сессия Пастдаргомского районного Кенгаша народных депутатов, в которой принял участие и выступил с речью хоким области З.Мирзаев.

Выступая на сессии, З.Мирзаев отметил, что Пастдаргомский район играет важную роль в экономическом развитии не только области, но и Республики. Подчеркнут промышленный, сельскохозяйственный потенциал района и другие достижения в различных сферах.

Наряду с этим, были освещены имеющиеся недостатки и упущения в реализации Государственных программ, использовании созданных возможностей в районе, а также в развитии промышленных и производственных отраслей. В частности, в район не были привлечены иностранные инвестиции, не функционируют 23 предприятия, производство товаров народного потребления составляет лишь 4%, не ведут деятельность 145 субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, не на должном уровне находится укрепление репродуктивного здоровья населения и т.д.

На сессии рассмотрен организационный вопрос. Хокимом Пастдаргомского района утвержден В.Д.Рахимов, ранее занимавший пост заместителя хокима области по экономическим вопросам.

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