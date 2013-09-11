Молодежь – опора страны

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в Фергане состоялся семинар-тренинг на тему "Молодежь – опора Родины", организованный для первичных организаций и учреждений ОДМ "Камолот".

Цель мероприятия заключалась в повышении активности и знаний лидеров первичных организаций ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие активисты ОДМ "Камолот", ННО области, областного управления юстиции, преподаватели вузов и другие.

Докладчики рассказали о целях проводимого семинара и задачах лидеров первичных организаций. Также разъяснена суть книги Президента Узбекистана Ислама Каримова "Узбекистан на пороге достижения независимости", рассказано о том, как Узбекистан достиг своей независимости.

Кроме этого преподаватели вузов сделали доклады о сути Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, особо акцентировав внимание на разъяснении пункта "Формирование и развитие гражданских институтов".

В процессе семинара разговор также шел о месте молодежных и первичных организаций в формировании гражданского общества, были обсуждены актуальные проблемы воспитания гармонично развитого поколения.

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