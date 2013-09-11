



Семья – решающая сила современного общества



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в махаллинском сходе граждан "Ёшлик" Бувайдинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Крепкая семья – основа современного общества", организованное по инициативе районного хокимията и районого Кенгаша ДП "Миллий тикланиш". Мероприятие было нацелено на повышение роли семьи в обществе, пропаганду сохранения благоприятных семейных отношений и здорового образа жизни. В нем участвовали жители схода граждан, представители женского и молодежного крыла партии, ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", сотрудники хокимията и другие. Докладчики рассказали участникам мероприятия о проводимых в стране демократических реформах, отметили роль и место крепкой семьи в формировании гражданского общества, повышении благополучия и процветании народа. Наряду с этим, выступившие рассказали о негативных последствиях ранних и родственных браков, акцентировав внимание присутствовавших на ведении здорового образа жизни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи