Проблемы экологии рассмотрели в Карманинском районе

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в зале заседаний школы искусства и музыки №2 Карманинского района прошло мероприятие за "круглым столом", участники которого рассмотрели проблемы экологической чистоты окружающей среды.

Совещание было организовано по инициативе навоийского регионального отделения Экологического движения Узбекистана совместно с областным институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

В работе "круглого стола", прошедшего на тему "Выполнение требований Международной конвенции по экологии на уровне махаллей", приняли участие ученые-педагоги, специалисты-экологи, ответственные работники районного хокимията и местных органов самоуправления граждан, руководители медико-санитарной службы и образовательных учреждений, представители СМИ.

Участники совещания обсудили и высказали предложения по вопросам сохранения окружающей среды по месту жительства населения, воспитания у молодежи бережного отношения к природе.

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