Проблемы экологии рассмотрели в Карманинском районе

Проблемы экологии рассмотрели в Карманинском районе11.09.2013 10:44
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в зале заседаний школы искусства и музыки №2 Карманинского района прошло мероприятие за "круглым столом", участники которого рассмотрели проблемы экологической чистоты окружающей среды.
Совещание было организовано по инициативе навоийского регионального отделения Экологического движения Узбекистана совместно с областным институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
В работе "круглого стола", прошедшего на тему "Выполнение требований Международной конвенции по экологии на уровне махаллей", приняли участие ученые-педагоги, специалисты-экологи, ответственные работники районного хокимията и местных органов самоуправления граждан, руководители медико-санитарной службы и образовательных учреждений, представители СМИ.
Участники совещания обсудили и высказали предложения по вопросам сохранения окружающей среды по месту жительства населения, воспитания у молодежи бережного отношения к природе.
УЗИНФОРМ