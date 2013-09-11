Главы Узбекистана и КНР посетили Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. В заключительный день государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан 10 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов и его китайский коллега посетили Самарканд.

Высокий гость осмотрел исторические памятники древнего города, такие как обсерватория Мирзо Улугбека, мавзолей Амира Темура и комплекс Регистан. Си Цзиньпин отметил, что исторические памятники Самарканда, являющиеся символом древней культуры и узбекской национальной государственности, высоким образцом национального зодчества, произвели на него незабываемое впечатление.

"Я очень рад, что удостоился возможности посетить город Самарканд – один из центров мировой цивилизации. Я воочию убедился в том, что в Узбекистане под руководством Президента Ислама Каримова проводится широкомасштабная работа по всестороннему развитию страны, сохранению исторических памятников, по созиданию и благоустройству", – сказал Си Цзиньпин. Он выразил глубокую убежденность в том, что народ Узбекистана во главе с Президентом Исламом Каримовым и впредь будет добиваться больших успехов и рубежей.

На этом государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан завершился. Глава Китая назвал данный визит очень плодотворным и выразил глубокую признательность Исламу Каримову за искренний и теплый прием.

Напомним, по итогам переговоров, проходивших в резиденции Куксарой, Ислам Каримов и Си Цзиньпин подписали Договор о дружбе и сотрудничестве и Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства. Стороны также подписали пакет взаимовыгодных документов на межправительственном, межведомственном уровнях в целях дальнейшего развития сотрудничества в сфере промышленности, освоения минеральных ресурсов, энергетики, транспорта и высоких технологий, расширения гуманитарных связей.

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