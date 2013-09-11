Ислам Каримов посетит Кыргызстан для участия в саммите ШОС

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12-13 сентября в городе Бишкеке состоится очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором примет участие Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Об этом сообщил пресс-служба узбекского лидера.

Как сообщил замглавы МИД КР Аскар Бешимов, главы государств обсудят вопросы создания банка и фонда развития ШОС, тему региональной безопасности в связи с выводом иностранных войск из Афганистана в 2014 году и проблему Сирии.

В Бишкекском саммите ШОС ожидается участие руководителей 9 государств. Так, наряду с лидерами стран-членов Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, в качестве наблюдателей будут присутствовать главы Афганистана, Ирана и Монголии, а также представители Туркменистана, Индии, Пакистана и ряда международных организаций.

УЗИНФОРМ