В навоийском доме милосердия прошел конкурс детских рисунков о Родине

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в Навоийском "Мехрибонлик уйи" ("Дом милосердия") прошел конкурс детских рисунков и сочинений на тему "Семья – это моя Родина".

На мероприятии, организованном областным общественным движением молодежи "Камолот" совместно с областным отделением общественного благотворительного фонда "Махалля", научно-практическим центром "Оила" и навоийским отделением союза писателей Узбекистана, воспитанники "Мехрибонлик уйи" через сочинения и рисунки выразили свои чувства и понятия о Родине, семье и дружбе, любви к родной природе.

По решению жюри, лучшим сочинением признана работа воспитанницы Л.Давлатовой, второе место на конкурсе сочинений у С.Содикова, третье место отдано С.Файзуллаевой. На конкурсе рисунков первое место отдано А.Тухтаеву, второе место Е.Зегурис и третье место Д.Серинко.

Все победители и участники конкурса поощрены памятными подарками от организаторов мероприятия.

В завершение мероприятия, дети посмотрели концертную программу, подготовленную учащимися центра "Молодые лидеры", созданного при ОДМ "Камолот".

УЗИНФОРМ