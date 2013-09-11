За "круглым столом" в Навои обсуждены вопросы повышения правовой культуры населения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в Навоийском областном информационно-библиотечном центре прошло заседание "круглого стола" на тему "Правовая культура: возрождение национальной идеи и национальных интересов".

В работе "круглого стола" приняли участие ответственные работники областного и районных Кенгашей Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУз), председатели общественного движения молодежи "Камолот", благотворительного общественного фонда "Махалля", правоведы.

Выступившие при обсуждении вопроса участники совещания говорили о значимости в жизни народа национальной идеи, закрепленной в главном законе страны - Конституции, о необходимости целенаправленной работы по дальнейшему повышению правовой грамотности и правовой культуры населения.

В заключение мероприятия специалисты ответили на вопросы, поступившие от населения в общественную приемную областного Кенгаша НДП Узбекистана при информационно-библиотечном центре.

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