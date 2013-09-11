Узбекистан завершил борьбу за выход на ЧМ-2014 в Бразилии

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября на столичном стадионе "Пахтакор" прошел ответный матч плей-офф 5-го квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2014 года между национальными сборными Узбекистана и Иордании. Исход встречи после ничейного счета решила серия послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались футболисты Иордании. Таким образом, сборная Узбекистана прекратила борьбу за выход на мировое первенство.

Ответный матч команды Узбекистана со сборной Иордании оказался на порядок драматичней первой встречи соперников в Аммане. Завершив основное время матча боевой ничьей (1:1), соперники продолжили борьбу в дополнительных таймах, которые, однако, также не выявили победителя. В результате судьбу встречи пришлось решать в серии послематчевых пенальти. Удача в них оказалась на стороне иорданских футболистов, которые забили в ворота соперника 9 мячей, пропустив в свои 8.

Таким образом, национальная сборная Узбекистана вновь не сумела пробиться в финальную часть мундиаля. Тем не менее, подопечным Мирджалола Касымова удалось повторить свое предыдущее достижение и добраться до азиатского плей-офф раунда турнира.

Сборной Иордании, тем временем, в ноябре предстоит встретиться в межконтинентальном плей-офф с пятой командой Конфедерации КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Победитель пары, который определится по сумме двух матчей, получит заветную путевку в Бразилию.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер иорданской сборной Хоссам Хассан отметил, что главной причиной проигрыша команды Узбекистана стало невезение. "Сегодня был хороший матч, где команды показали себя с лучшей стороны. Наш соперник, сборная Узбекистана хорошо укомплектованная и сбалансированная команда. В ее рядах немало талантливых футболистов. Считаю, что невезение помешало сборной Узбекистана добиться успеха", – сказал он.

Главный наставник национальной сборной Узбекистана Мирджалол Касымов в свою очередь заявил, что всю вину от поражения Иордании берет на себя. "Я прошу прощения у наших болельщиков. Спасибо всем футболистам. К ним у меня никаких претензий. Всю вину от поражения я беру на себя", – сказал он.

"Задача не выполнена, поэтому я подам прошение о своей отставке. Команде нужна новая кровь", – добавил Касымов. "Отныне нужно думать о других соревнованиях. Правду говорят, что от любви до ненависти один шаг. Но я уверен, что команда сможет добиться успеха и подняться на ноги", – завершил тренер сборной Узбекистана.

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