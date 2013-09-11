В Ташкенте завершилась Международная Паралимпийская конференция

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в гостинице Grand – Mir состоялась церемония закрытия Ташкентской Международной конференции на тему: "Развитие Паралимпийского движения в Азии", в которой приняли участие делегаты из 23 Азиатских стран, Азиатского Паралимпийского комитета и в частности президент Азиатского Паралимпийского комитета Зайнал Абидин Бин Абу Зарин, делегаты исполнительного комитета Инчонских Паралимпийских игр и другие.

В ходе конференции поднимались вопросы развития Азиатского Паралимпийского движения по программе до 2020 года, развития спорта, социальной поддержки инвалидов, занимающихся паралимпийскими видами спорта, и увеличения числа участников соревнований.

Стоит отметить, что в первый день президентом Азиатского Паралимпийского комитета было объявлено, что Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову за вклад в развитие Паралимпийского движения в Узбекистане и Азии вручают орден.

По итогам третьего дня состоялась церемония награждения победителей Паралимпийских игр 2012 в Лондоне и подписание Ташкентской декларации между Азиатским Паралимпийским комитетом и исполнительными комитетами.

Заключительной частью стал вопрос об участии узбекских спортсменов в Паралимпийских играх в Куала-Лумпуре.

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