Новое здание областного диспансера

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября сдано в эксплуатацию новое здание хирургического комплекса Самаркандского областного диспансера по борьбе с туберкулезом, которое расположено в 50 километрах от города Самарканда.

В указанном здании объединено 3 хирургических отделения, вследствие чего созданы места на 670 пациентов. Здесь имеются все необходимые условия для стационарного и амбулаторного лечения, профилактики и содержания больных.

По словам врачей медицинского комплекса, сдача в эксплуатацию нового здания хирургии является ярким примером уделяемого внимания укреплению здоровья населения, повышению качества и эффективности медицинских услуг.

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