Братья-чемпионы из Самаркандской области

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Бухаре прошел республиканский турнир среди подростков 1996-1997 годов рождения по самбо, в котором в 11 весовых категориях приняли участие 170 спортсменов из Республики Каракалпакстан, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Бухарской областей Узбекистана.

Состязания прошли интересно и скоротечно. Участники турнира показали свою прекрасную подготовку и мастерство.

По итогам соревнований братья Фаррух и Элёр Хожиматовы обошли всех соперников и завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

Б.Бобокулов, Ш.Нурматов, Н.Ахтамов, Б.Болтаев, А.Асадов, М.Султонов, Ж.Рустамов, Б.Шоназаров из Бухарской области и Г.Умаров из Республики Каракалпакстан также завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

УЗИНФОРМ