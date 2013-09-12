Судьба Родины в руках молодежи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в сельском сходе граждан "Чаман" Узбекистанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Национальные ценности – основа светлого будущего".

Цель организованного по инициативе районного центра пропаганды духовности мероприятия заключалась в пропаганде сохранения национальных ценностей, восстановлении национальных традиций и обычаев, воспитании молодежи в духе патриотизма.

В мероприятии приняли участие жители схода граждан, представители женских и молодежных крыльев политических партий, ОДМ "Камолот", центра пропаганды духовности и другие.

Докладчики рассказали о необходимости изучения и сохранения национальных традиций, ценностей и обычаев, разъяснили суть национальных традиций узбекского народа, призвали присутствующих к развитию у молодежи чувства патриотизма и ответственности за судьбу Родины.

Кроме этого, разговор шел о необходимости выдвижения и поддержки молодых талантливых учеников, воспитании гармонично развитого поколения, а также о перспективных возможностях для молодых талантов, предоставляемых государством.

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