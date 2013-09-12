В Ташкенте пройдет День германской экономики

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября в столичном отеле "International Hotel Tashkent" во второй половине дня пройдет мероприятие "День германской экономики". Его организаторами выступают Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Клуб Германской Экономики в Узбекистане и Представительство Германской Экономики в Центральной Азии.

На мероприятии ожидается участие представителей компаний ФРГ, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане, а также представителей узбекских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с немецкими партнерами.

В этот день будут заслушаны презентации с узбекской и германской стороны об опыте ведения бизнеса в Узбекистане, вопросах логистики, формах узбекско-германского двустороннего сотрудничества. Также будут представлены доклады коммерческих банков о возможностях финансирования бизнес проектов.

На встрече также предусмотрено проведение двусторонних деловых переговоров, сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана.

УЗИНФОРМ