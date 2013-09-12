Французские сенаторы завершили визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Сената Франции во главе с председателем группы сенатором Андре Дюле завершила визит в Узбекистан (5-10 сентября). В состав делегации также вошли сенаторы Ив Поззо ди Борго и Мишель Бутан, а также исполнительный секретарь Мишель Лафландр.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции, визит был посвящен главным образом вопросам окружающей среды. Французская делегация в сопровождении председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по внешнеполитическим вопросам, сенатора Садыка Сафаева, а также председателя Исполкома Экодвижения Узбекистана, депутата Борий Алиханова, посетила некоторые регионы Узбекистана.

Первым пунктом поездки французских парламентариев стала Республика Каракалпакстан, где делегацию встретили председатель Жокаргы Кенеса М. Ерниязов и председатель Совета министров Республики Каракалпакстан Б. Янгибаев. Сенаторы посетили бывший портовый город Муйнак, где оценили масштаб экологической катастрофы Аральского моря, а также были проинформированы о мерах, принимаемых правительством с целью сокращения негативного воздействия на население и окружающую среду: создание искусственных озер, возобновление рыболовства, лесонасаждение.

В городе Нукусе сенаторы посетили музей им. Игоря Савицкого, где в сопровождении директора музея Мариники Бабаназаровой ознакомились с уникальной коллекцией картин русского авангарда.

Далее члены делегации посетили Сурхандарьинскую область, где представители администрации и местные жители продемонстрировали французским сенаторам последствия негативного воздействия на здоровье и окружающую среду загрязнения, которое они объясняют деятельностью Таджикского алюминиевого завода, расположенного по другую сторону узбекской границы.

"Будучи проинформированными о медленном продвижении узбекско-таджикского диалога, сенаторы порекомендовали властям страны обратиться в независимые международные инстанции, которые располагают большим опытом в данной сфере и способны дать компетентную оценку прямым и косвенным последствиям вероятного загрязнения, а также предложить меры, направленные на улучшение ситуации", – отмечает пресс-служба французского посольства.

Сенаторов Франции во время данного визита сопровождали Хоким Сурхандарьинской области сенатор Н. Чориев, а также министр здравоохранения Республики Узбекистан А. Алимов.

В городе Термезе сенаторы посетили архитектурный комплекс "Ат-Термизий" и археологический музей в сопровождении Пьера Лериша и Лорианн Сев, которые являются содиректорами французско-узбекской археологической миссии "Согдиана".

Следующей остановкой делегации стал город Самарканд, где парламентарии посетили главные достопримечательности города. Так, в музее Афросиаб сенаторов встретил профессор Коллеж де Франс Франц Грене, директор от французской стороны французско-узбекской археологической миссии "Северной Бактрианы". На встрече также присутствовали заместитель хокима Самаркандской области В.Рахимов и первый заместитель министра высшего и среднего специального образования М.Ризаев.

В Ташкенте делегация французской верхней палаты провела ряд встреч в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса, а также с министром иностранных дел А.Камиловым, заместителем министра сельского и водного хозяйства М.Нурматовым и Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане Послом Д.Сабо. На переговорах обсуждались перспективы узбекско-французского сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной повестки.

В завершение своего визита сенаторы приняли участие в открытии секции "Campus France" во Французском институте Узбекистана.

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