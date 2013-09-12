В Ташкенте открылась текстильная выставка "CAITME-2013"

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в "Узэкспоцентре" открылась текстильная выставка "CAITME-2013", в которой приняли участие 250 компаний из 22 стран мира.

Необходимо отметить, что большая часть компаний, представленных на выставке, - отечественные, и многие были презентованы впервые.

На выставке было представлено не только текстильное оборудование, высокотехнологичные производственные комплексы, но и современные комплектующие к ним.

Так можно было встретить разнообразные наборы игл, ниток. Было представлено большое количество продукции для работы с грубыми тканями.

По словам организаторов, по итогам прошлой выставки в Самарканде и Ферганской долине появилось новое оборудование.

УЗИНФОРМ