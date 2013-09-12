В Карманинском районе прошло мероприятие на тему "Книга - как украшение приданого невесты"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в информационно-ресурсном центре навоийского областного управления народного образования прошло идейно-просветительное мероприятие на тему "Книга – как украшение приданого невесты".

На мероприятии, организованном совместно с Карманинским районным хокимиятом, общественным благотворительным фондом "Махалля", отделом по делам культуры и спорта, а также Карманинским районным Кенгашем Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"), речь шла об обычаях, культуре проведения свадебных обрядов, о книге как источнике передачи лучших традиций народа. Особое внимание уделялось вопросам пресечения ранних браков, помпезности и расточительства на свадьбах, допускающихся некоторыми семьями.

В завершение участники мероприятия просмотрели видеоролики на темы "Моя дочь – невеста", "Национальные свадебные костюмы и украшения", "Человек познает себя через чтение книг".

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