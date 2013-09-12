ОБСЕ проводит в Узбекистане тренинг по борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в Ташкенте стартовал двухдневный тренинг по вопросам повышения прозрачности и предотвращения коррупции в государственной службе для госслужащих и представителей гражданского общества. Организаторами выступают Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды, а также Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.

В тренинге принимают участие около 40 представителей неправительственных организаций, научных кругов и государственных учреждений, включая Генпрокуратуру, Верховный суд, министерства юстиции, финансов, образования, внутренних дел, а также Академии наук и Национального центра по правам человека Узбекистана.

Своим опытом со слушателями делятся приглашенные эксперты высокого уровня из антикоррупционных ведомств и других официальных и неправительственных структур Грузии, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, а также из Управления ООН по наркотикам и преступности.

Участники тренинга обсуждают вопросы разработки антикоррупционных стратегий и планов действий, создания антикоррупционных структур, повышения прозрачности и честности в государственном секторе.

Выступая на открытии семинара, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, Посол Дьёрдь Сабо отметил, что самым эффективным способом борьбы с коррупцией и воспитания ответственного общества является обеспечение прозрачности и подотчетности правительства. "Участники сегодняшнего мероприятия смогут ознакомиться с опытом стран, недавно внедривших антикоррупционные стратегии в свои законодательства, и имеют уникальную возможность обсудить, как эти инициативы могут быть применены в других странах".

Как отмечает пресс-служба представительства ОБСЕ, в Концепции национальной безопасности Узбекистана коррупция определена как одна из угроз национальной безопасности. В 2008 году Республика Узбекистан ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

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