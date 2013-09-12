ЦБ Узбекистана запустил клиринговый центр для пластиковых карт

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане внесены изменения в положение о деятельности межбанковской розничной платежной системы "Узкарт". Соответствующее Постановление принято Правлением Центрального банка (№16/6 от 24 августа 2013 года) и зарегистрировано Министерством юстиции (№2369-1 от 2 сентября 2013 года).

Цель поправок – регулирование и эффективная организация деятельности межбанковской розничной платежной системы "Узкарт".

Согласно документу, функции Расчетного банка в системе "Узкарт" передаются от Межбанковского расчетного центра Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Клиринговому Центру Центрального банка Республики Узбекистан.

Как отмечает пресс-служба ЦБ, это связано с запуском программного комплекса "Межбанковская универсальная неттинговая информационная система" в Главном центре информатизации при Центральном банке.

В новой системе, расчеты по обязательствам будут осуществляться через корреспондентские счета коммерческих банков, открытых в Центре расчетов Центрального банка, что позволит отменить потребность в депозитных отношениях между коммерческими банками в системе "Узкарт". Это будет также способствовать своевременному выполнению обязательств по расчетам, понижению себестоимости транзакций и эффективному использованию собственных средств коммерческих банков.

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