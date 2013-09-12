В Наманганской области проходит дефолиация хлопчатника

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области Узбекистана завершается интенсивная подготовка к хлопкоуборочной кампании и севу озимых. В ходе семинара, прошедшего во вторник в альтернативном машинно-тракторном парке "Зарбдор" Наманганского района, изучалось состояние сельскохозяйственной техники, в особенности, тракторных распылителей ОВХ, ручных пульверизаторов, а также эффективность различных химических дефолиантов.

Так, участники побывали на полях фермерского хозяйства "Озодбек Хамзабек", где смогли сравнить воздействие трех видов дефолиантов, которыми были обработаны несколько полей в хозяйстве.

Хоким области Баходир Юсупов в своем выступлении остановился на проблемах дефолиации и эффективного использования техники. 99 отрядам предстоит обработать 69 га площадей, задействовано 250 аппаратов ОВХ и 245 ручных аппаратов. Это важное агротехническое мероприятие планируется завершить в ближайшие дни.

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