В Ташкенте продолжается подготовка к детскому юбилейному фестивалю

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Подготовка к проведению юбилейного, 10-го детского фестиваля "Янги авлод" идет полным ходом.

Анкеты для участия в конкурсе принимаются с 1 сентября в областных и районных отделениях детской организации "Камалак".

За 9 лет в фестивале приняли участие 127 тысяч детей из всех регионов Республики в различных номинациях, таких как вокал, ИЗО, поэзия, литература и театральный сценарий и другие.

Победителями фестиваля стали 3 тысячи 361 человек.

По словам организаторов, главным условием отбора является живое исполнение. Детишек в возрасте от 6-14 лет спрашивают о творчестве, проверяют на гибкость, вокал и так далее по направлению.

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