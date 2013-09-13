В столице наградили победителей городского этапа конкурса "Келажак овози"

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в Ташкентском финансовом институте прошла церемония награждения победителей городского этапа конкурса "Келажак овози", в ходе которой состоялись презентации лучших проектов для Общественного совета конкурса, экспертов и других.

45 победителей от города Ташкента теперь начнут готовиться к республиканскому этапу.

Стоит отметить, что в рамках награждения победителей молодежи столицы дипломы получили и победители Бухарской области.

По предварительным подсчетам, лидирующим направлением по Республике стало "Традиционное декоративно - прикладное искусство", на которое поступило 30 тысяч 432 заявки.

По Ташкенту количество анкет составило 14 тысяч.

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