В Ташкенте пройдет 6-й фестиваль немецкоговорящих театральных групп

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 и 15 сентября в Ташкентском Молодежном театре Узбекистана состоится традиционный театральный фестиваль немецкоговорящих любительских театральных групп Узбекистана. Об этом сообщает отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Узбекистане.

В рамках театрального фестиваля участники четырех театральных любительских групп культурных центров немцев Узбекистана в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане покажут на сцене новые спектакли на немецком языке. В преддверии театрального фестиваля у театральных групп была возможность отточить свое мастерство во время театральных практических семинаров под руководством театрального педагога из Германии Йоахима Бюркерта, отмечается в сообщении посольства.

Фестиваль откроет пьеса "В тупике" театральной группы из Бухары, раскрывающая конфликт поколений. Немецкий культурный центр в Самарканде поставит на сцене две короткие комедии – "Десерт" и "Серийный убийца".

Во второй день фестиваля театральная группа из Ферганы покажет пьесу "Стойко и верно", повествующую о судьбе и истории немецкого меньшинства в различные эпохи. А в заключение театральная группа из Ташкента покажет пьесу "Русская Маша" о судьбе русских немцев в Германии.

Мероприятие ориентировано в первую очередь на учащихся и студентов с хорошим уровнем немецкого языка из школ, лицеев, институтов и университетов Ташкента. Вход свободный.

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