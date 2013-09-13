В Наманганской области стартует "Белая страда-2013"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. К уборке урожая хлопка приступили фермерские хозяйства Наманганской области Узбекистана. Им будут помогать привлеченные добровольные помощники.

Всего, по данным пресс-служба областного хокимията, планируется привлечь свыше 180 тысяч человек – студентов трех вузов, работников всех предприятий, организаций, учреждений области.

До конца этой недели сборщики в организованном порядке будут доставлены на точки дислокации уборочных отрядов. Для них заблаговременно подготовлены места ночлега, созданы необходимые бытовые условия, решены вопросы питания и культурного досуга, медицинского обслуживания, охраны общественного порядка.

Цена каждого сданного на хирман килограмма хлопка ныне возросла до 210 сумов. При этом за всеми привлеченными на сбор урожая полностью сохраняется заработная плата по месту работы. Кроме того, лучших сборщиков ждут солидные премии и ценные подарки.

УЗИНФОРМ