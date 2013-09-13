Испанские инженеры помогают реконструировать наманганский участок трассы Ош – Ташкент на деньги АБР

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Уже в следующем году горный участок трассы Ош – Ташкент станет лучше хваленых немецких автобанов, а путешествие из Ферганской долины в столицу и обратно станет совсем комфортным.

На участке автодороги А-373, связывающей три области долины с остальной частью Узбекистана, началась реконструкция 76-километрового участка от КПП "Камчик" до КПП "Чинор". Он полностью пролегает в горах.

Ведет работы известная испанская фирма "Isolux Corsan", выигравшая международный тендер, а консультируют ее немецкие специалисты. В роли субподрядчика выступило хорезмское ООО "Альянс-капитал". Стоимость проекта – 220 млн. долларов США, финансирует его Азиатский банк развития.

Как рассказывает начальник управления стандартизации и сертификации в строительстве инспекции Госархстройнадзора по Наманганской области Рустам Сулайманов, сейчас ведутся работы на участке 185-й – 190-й километр: "На данный момент на 5 километрах дороги уложено основание из так называемого тощего бетона (цемент марки 75). Затем мы начнем укладку цементобетонного покрытия (марка 400)".

Он особенно подчеркивает, что в хорезмской фирме работают немецкие специалисты, исполняющие роль консультантов. Отметим, что ООО построило в Хорезмской области при участии немецких инженеров 50 км отличного шоссе.

При этом эти инженеры-дорожники освоили особенности нашего климата, отечественных материалов, требования наших госстандартов, что здорово помогает им в прокладке этой трассы.

"Я вам должен сказать, что немцы часто ссылаются на требования американских стандартов, по которым они привыкли работать. Но выяснилось, что требования узбекских ГОСТов часто даже более жесткие, чем тамошние. Во многих вопросах наши стандарты еще более совершенны, чем западные", – отмечает Рустам-ака.

Испанцы и немцы с успехом нашли общий язык с узбекскими спецами, хотя контакты идут в основном через переводчиков. Причем заметно, что иностранцы постепенно овладевают русской и узбекской разговорной речью.

Всего задействовано испанцев на реконструкции дороги 25 человек, они четко управляют рабочим процессом. Так, инженер Андрес Тихерас Геррера руководит укладкой слоев нового покрытия трассы. Он показывает, в каком порядке нужно проводить те или иные операции.

Цель реконструкции автомагистрали – не просто улучшить покрытие, но сделать его самым что ни на есть современным и к тому же долгоживущим. Попутно предусмотрено расширение действующей дороги до трех полос с каждой стороны. Так что увеличится не только скорость и комфорт передвижения, но и пропускная способность стратегической трассы.

Помимо высоких стандартов качества, активного участия специалистов из Европы дополнительной гарантией соответствия обновленной дороги самым современным требованиям гарантирует еще одно обстоятельство – работу будет принимать корейская технадзорная компания.

"Общая толщина нового покрытия составит метр. Нижние два слоя трассы будут состоять из гравийно-песчаной смеси (49 см), выше (20 см) – из обработанной цементно-гравийно-песчаной смеси (в ней используется цемент марки 75). В просторечии ее называют тощим бетоном. А сверху уложим бетонное покрытие толщиной 31 см, в котором будет задействован цемент марки 400. Это очень прочный бетон, дорога, если сделаем все по технологии, прослужит не меньше 25 лет, а то и все 50", – говорит Рустам Сулайманов.

Он абсолютно уверен, что обновленная трасса будет не хуже, чем прославленные немецкие автобаны. Очень важно, что во всех работах используются исключительно отечественные материалы, а наши дорожники при помощи иностранцев осваивают самые современные технологии дорожного строительства.

Работы по реконструкции автотрассы на данном участке завершаться к середине будущего года. В дальнейшем планируется провести аналогичную реконструкцию трассы до Намангана.

Пока же путешественники через перевал Камчик испытывают некоторые неудобства, поскольку движение автотранспорта идет по одной стороне. Но после окончания работ узбекистанцы и гости страны почувствуют прелесть езды по хорошей дороге.

Реализация такого крупного инфраструктурного проекта не только полезна для развития экономики страны, но и повысит туристическую привлекательность Ферганской долины. Посмотреть здесь есть на что: древнее городище Ахсикент, места, связанные с деятельностью таких великих людей, как Бабур, Аль-Фаргони, и другие.

Кстати, помимо сверхсовременной автодороги, долину, которую называют "жемчужиной Центральной Азии", с другими регионами Узбекистана в скором времени свяжет и электрифицированная железнодорожная линия Ангрен – Пап протяженностью 129 километров. Она тоже пройдет через перевал Камчик.

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