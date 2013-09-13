



Сборная Узбекистана по футболу вошла в четверку сильнейших команд Азии



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) 12 сентября обновила консолидированный рейтинг национальных сборных команд мира по футболу. В новом рейтинге сборная Узбекистана поднялась на 2 позиции вверх и заняла 57-е место, набрав 579 очков (против 566 очков месяцем ранее). Среди стран Азиатского континента команда Узбекистана поднялась на 4-е место, пропустив вперед сборные Японии, Ирана и Австралии. Пятерка сильнейших футбольных стран мира: Испания, Аргентина, Германия, Италия и Колумбия. Следующее обновление мирового рейтинга FIFA произойдет 17 октября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи