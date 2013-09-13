Воспитание гармоничной молодежи – актуальная задача

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в городе Коканде состоялась беседа за "круглым столом", посвященная роли психологического воспитания в современной системе образования, которая была организована городским отделом народного образования.

В мероприятии, нацеленном на обсуждение актуальности психологического воспитания учащихся, выявление проблем в работе психологов учебных заведений, приняли участие психологи-педагоги, представители управления среднего специального и профессионального образования, городского Комитета женщин и другие.

В ходе беседы разговор шел о методах рациональной организации работы в педагогическом коллективе и процессах работы с молодежью, нуждающейся в психологической помощи. Вместе с этим, отмечена необходимость усиления мер по улучшению работы с молодежью.

Также обсуждена деятельность Комитета женщин по психологической поддержке учащихся образовательных учреждений, в частности, лицеев и колледжей. Подчеркнуто, что внимание уделяется профилактическим работам по предотвращению суицидов, случаев ранней беременности среди молодежи.

Затем между участниками состоялась дискуссия по выявлению проблем в работе педагогов-психологов и выработке предложений по повышению эффективности их деятельности.

В заключение мероприятия среди педагогов-психологов был проведен опрос по их деятельности.

УЗИНФОРМ