Обсуждена исполнительность Государственной программы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в Учкуприкском районе состоялся "круглый стол", посвященный исполнению Государственной программы "Год благополучия и процветания", организованный по инициативе ассоциации "Тадбиркор аёл" района.

В нем участвовали представители районного отделения ассоциации "Тадбиркор аёл", сотрудники банков района, специалисты инспекции по регистрации предпринимателей при районном хокимияте, женщины-фермеры, женщины-предприниматели и другие.

В ходе выступлений докладчики рассказали о порядке выдачи кредитов, видах и путях получения кредитов. Также была предоставлена информация о порядке регистрации предпринимателей.

После мероприятия в районной поликлинике в целях предотвращения возникновения разного рода болезней был проведен бесплатный профилактический медицинский осмотр для женщин махаллей.

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