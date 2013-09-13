В ряды "Камалак" приняты новые члены

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 12 сентября состоялась торжественная церемония вступления группы школьных учеников 10-летнего возраста в ряды детской организации "Камалак", функционирующей при ОДМ "Камолот". Мероприятие, организованное Центральным Кенгашем ОДМ "Камолот", состоялось на исторической площади "Регистан".

Выступившие на церемонии сотрудники детской организации "Камалак" отметили, что все созданные условия для молодежи страны нацелены на воспитание гармонично развитого поколения, которое самоотверженно будет служить развитию и процветанию Родины.

В этот день в ряды детской организации принято 168 учеников общеобразовательных школ города Самарканда. В течение нового учебного года запланировано принятие в ряды "Камалак" 8 тысяч 316 новых учеников.

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