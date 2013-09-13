



В Самарканде прошла пресс-конференция для работников СМИ



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в здании Самаркандского областного Дома печати по инициативе областного хокимията состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам экономического развития области, а также росту промышленности и численности совместных предприятий региона. В мероприятии приняли участие работники СМИ области, которым была предоставлена информация о социально-экономических показателях Самаркандской области за последний квартал, проводимых мероприятиях по исполнению Государственной программы "Год благополучия и процветания", а также намечаемых планах на перспективу по привлечению инвестиций для развития производственных отраслей области. Работники СМИ также смогли задать интересующие их вопросы организаторам пресс-конференции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи