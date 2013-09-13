



В Намангане созовут очередную сессию облсовета



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области, председатель областного Совета народных депутатов Баходир Юсупов принял решение созвать 14 сентября очередную, 19-ю сессию областного Совета народных депутатов. На рассмотрение народных избранников вынесены следующие вопросы: об итогах проведения выборов на освободившиеся места в областной Совет народных депутатов в 4-м Умрзаковском, 33-м Исокчуянском, 43-м Машадском избирательных округах;

о результатах изучения исполнения в Наманганской области Закона Республики Узбекистан "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности";

об исполнении постановления Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2013 года "О Государственной программе "Год благополучия и процветания";

об утверждении "Программы создания в области в 2014 году новых рабочих мест и обеспечения занятости населения" и задачах по ее выполнению. Также депутаты должны утвердить ряд решений хокима области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи