



Либерал-демократы наградили партийных активистов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня активисты Наманганской областной организации Либерально-демократической партии Узбекистана (ЛДПУз) провели праздничное мероприятие под лозунгом 22-й годовщины независимости нашей страны "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!". С докладами о достижениях страны, партийных делах, задачах первичных организаций партии и депутатских групп выступили председатель Исполкома Политсовета ЛДП Узбекистана Мухаммадюсуф Тешабаев, сенатор, председатель Наманганского областного совета ЛДПУз Салихон Муминов, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса от партии Равшан Аскаров и Мухаммаджон Шарипов. В дискуссии приняли участие партийные активисты, а также лауреат премии имени Зульфии этого года Ойхан Эркинжанова. В заключение лидер партии Мухаммадюсуф Тешабаев вручил дипломы отличившимся в труде и партийной работе активистам и членские билеты молодым партийцам, недавно пополнившим ряды ЛДПУз. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи