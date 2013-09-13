Президент Узбекистана принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября в Бишкеке проходит очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимает участие Президент Узбекистана Ислам Каримов, прибывший в столицу Кыргызстана накануне.

12 сентября в Бишкеке состоялась рабочая встреча глав Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Таджикистана. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Президент Узбекистана Ислам Каримов провел двустороннюю встречу с Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. На переговорах состоялся обмен мнениями по вопросам узбекско-кыргызских отношений.

Сегодняшнее заседание Совета глав государств-членов ШОС начнется со встречи в узком составе, а затем продолжится в расширенном составе. К лидерам стран-участниц присоединятся представители государств-наблюдателей и международных организаций.

Стороны обменяются мнениями по дальнейшему совершенствованию деятельности организации, развитию отношений долгосрочного добрососедства и дружбы, обеспечения региональной безопасности, активизации экономического и гуманитарного взаимодействия на пространстве ШОС.

По итогам саммита будет принята Бишкекская декларация, а также подписан пакет документов, направленных на дальнейшее расширение и углубление многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.

УЗИНФОРМ