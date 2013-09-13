Госкомсвязи Узбекистана посетил новый посол Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Вновь назначенный Посол Республики Корея Ли Ук Хён 12 сентября нанес визит вежливости в Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего углубления сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Стороны с удовлетворением отметили результаты совместной деятельности в последние годы. В их числе – создание в сотрудничестве с корейским агентством KOICA электронной библиотеки научно-технической литературы, открытие с корейскими партнерами учебных центров в Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ) и другие.

Особое внимание в ходе беседы уделено вопросу подготовки кадров в области ИКТ. Так, при содействии корейского консультанта пересмотрены специальности обучения, организационная структура и учебные программы ТУИТ.

Перспективным направлением расширения узбекско-корейского сотрудничества собеседники назвали разработку программных продуктов, выразив взаимную заинтересованность в продвижении взаимовыгодных отношений в этом направлении.

По данным пресс-службы Госкомсвязи, сфера ИКТ занимает особое место в сотрудничестве Узбекистана с Южной Кореей. Государственный визит Президента Ислама Каримова в Сеул в сентябре 2012 года придал новый импульс расширению узбекско-корейских отношений в этой области.

В настоящее время ведется активное сотрудничество с Министерством безопасности и государственного управления Республики Корея по дальнейшему развитию ИКТ и внедрению системы "Электронное правительство" в Узбекистане, а также повышению квалификации работников органов государственного и хозяйственного управления.

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