Гузапая поможет ускорить сбор урожая хлопка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области придумали, как стимулировать сельчан ускорить сбор хлопка. С этой целью предлагается после завершения хлопкоуборочной кампании каждой сельской семье безвозмездно выделять по одному гектару хлопковых плантаций для сбора гузапаи (хлопковых кустов), при условии, что семья сдала на хирман не менее 3 тонн сырца.

Как отмечает редактор местной газеты Вадим Бичурин, написавший обращение к хокиму области, с гектара выйдет 800 увесистых снопов гузапаи. "Если их продать на базаре, то можно выручить не менее 800 тысяч сумов. В итоге доход семьи составит 800 тысяч сумов от гузапаи плюс 600 тысяч сумов от сбора хлопка, или 1 миллион 400 тысяч сумов. А если семья соберет 6 тонн хлопка и получит 2 гектара гузапаи, то ее общий доход составит уже 2 миллиона 800 тысяч сумов", – посчитал он.

И даже без продажи гузапаи сельчане будут в выгоде. Ведь гузапая – прекрасное топливо для выпечки в тандырах очень вкусных лепешек. Гузапаю можно использовать и для обогрева жилья в зимнее время. Возможно, и городских жителей привлечет такая перспектива, особенно пекарей-новвоев, которых тысячи только в Намангане.

"Таким образом есть реальная возможность в два с лишним раза увеличить материальный стимул сельчан в активном участии в сборе урожая хлопка", – заключает редактор областной газеты.

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