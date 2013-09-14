Город Самарканд посетили почетные ветераны труда

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. По инициативе хокимията и ряда организаций Самаркандской области 13 сентября Самарканд посетила группа почетных ветеранов труда из Пахтачийского и Нарпайского районов области для ознакомления с осуществленными созидательными и благоустроительными работами в городе.

В ходе визита гости города Самарканда посетили комплекс Имама аль-Бухари, после чего направились в обсерваторию Мирзо Улугбека. Там они поближе узнали о жизни и научной деятельности великого ученого-астронома, осмотрели реставрационные работы в обсерватории. После этого почтенные гости посетили место захоронения Святого Даниила (Ходжа Дониёр), прочитали в его память суры из Корана, а также совершили обряды паломничества.

В продолжение экскурсии почтенные старцы осмотрели изменения на улицах города Самарканда, посетили комплекс Гур Эмир и восхищенно обсудили проделанные крупные созидательные и строительные работы в городе.

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