В Самарканде прошел областной этап детских спортивных состязаний

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 13 сентября прошел областной этап спортивных соревнований среди дошкольных образовательных учреждений Самаркандской области под названием "Кичкинтой-ширинтой" ("Сладкий малыш"), организатором которых выступил международный благотворительный фонд "Соглом авлод учун".

В состязаниях приняли участие команды-победители среди дошкольных образовательных учреждений из Каттакурганского, Булунгурского, Жамбайского и Пайарикского районов Самаркандской области.

Соревнования прошли в 4 этапа. Участники состязаний бегали с препятствиями и в конце дистанции прокалывали воздушные шары, проходили с мячом между трех кольцевых обручей и бросали мячи в корзину с двухметровой дистанции, ползли под барьерами и, пройдя вокруг куба, бегом возвращались на исходную позицию, а также состязались в прыжках с мешками.

По итогам соревнований победителями объявлены члены команды Каттакурганского района. Победителям и участникам состязаний вручены подарки от имени Фонда развития детского спорта и фонда "Соглом авлод учун".

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