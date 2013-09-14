В Навоийской области прошла акция "Профессиональные союзы - детям"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 2 по 12 сентября в Навоийской области прошла акция "Профессиональные союзы - детям", проводимая уже второй год Кенгашем Федерации профессиональных союзов Узбекистана в рамках проекта "Чистота и опрятность – залог здоровья".

Целью мероприятий, организованных профессиональными союзами в Учкудукском, Томдинском, Канимехском, Нуратинском и Хатырчинском районах, было проведение уроков с первоклассниками по соблюдению личной гигиены, поддержанию в чистоте классов, общественных мест, своего дома и улицы, содержанию в чистом и опрятном состоянии одежды, обуви, личных вещей и школьных принадлежностей.

В ходе акции профсоюзные органы раздали 748 первоклассникам наборы по соблюдению личной гигиены.

Такие мероприятия пройдут и в остальных районах и городах региона.

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