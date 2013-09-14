Нет более счастья, чем жить под мирным небом

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября по инициативе городского отдела идейного просветительства и военной прокуратуры в Навоийском военном гарнизоне прошло совещание за "круглым столом" на тему "Борьба против религиозного экстремизма и всякого рода миссионерства".

Участники мероприятия говорили о пагубном влиянии на молодежь действий различных религиозных экстремистских и миссионерских групп, о распространении ими всякого рода "религиозной" литературы, необходимости проведения системной работы по воспитанию молодежи в духе патриотизма, любви к Родине и противостоянию чуждой нашему народу идеологии.

Было отмечено, что священным долгом каждого гражданина Узбекистана является сохранение мира на земле, преумножение честным трудом достижений независимости.

УЗИНФОРМ