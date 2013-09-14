В навоийком управлении безопасности дорожного движения прошла пресс-конференция

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 13 сентября в областном управлении безопасности дорожного движения Навоийского управления внутренних дел прошла пресс-конференция на тему "Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах области, усиление ответственности работников государственного автомобильного надзора за безопасной перевозкой пассажиров, внедрение в отрасль современных информационно-коммуникационных технологий".

О реформах, осуществленных в отрасли за годы независимости, о проделанной работе по обеспечению безопасности дорожного движения за 8 месяцев текущего года и планах на будущее рассказали пресс-секретарь хокима Навоийской области А.Жураев, начальник управления печати и информации Ж.Умурзоков, заместитель начальника областного управления безопасности дорожного движения А.Дехконов.

Журналисты, принявшие участие в пресс-конференции, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

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