



В Навои прошел смотр кандидаток на Государственную премию имени Зульфии



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в навоийском центре "Баркамол авлод" прошел городской этап смотра-конкурса для определения конкурсанток для представления на Государственную премию имени народной поэтессы Узбекистана Зульфии. Вступительным словом смотр открыла председатель Навоийского городского Комитета женщин Б.Хамдамова. В конкурсе приняли участие 30 одаренных учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и вузов города. Победители конкурса были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов мероприятия. Они получили право участия в областном этапе смотра. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи