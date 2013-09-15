В Навои прошла встреча с курсантами общества содействия обороне "Ватанпарвар"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября в зале заседаний областного Кенгаша общества содействия обороне "Ватанпарвар" ("Патриот") состоялась беседа за "круглым столом" представителей областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", управления по делам обороны, городского отдела идейного просветительства и центра СПИД с вновь набранными на учебу курсантами общества "Ватанпарвар" и их родителями.

Участники встречи обсудили условия учебы курсантов для получения водительских прав на вождение автомобильной, мотоциклетной и другой различной техники, курсанты и родители получили ответы ответственных лиц на интересующие их вопросы.

Во второй части мероприятия, в котором приняли участие также военнослужащие срочной службы и контрактники, послушали доклад и просмотрели видеоклип на тему "Пагубное влияние на здоровье будущего поколения употребления наркотических средств". Выступившие на мероприятии высказали свои предложения по активизации борьбы с наркоманией, по созданию условий для ведения здорового образа жизни.

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